وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية

بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم في القاهرة، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال بيان وزعته الخارجية المصرية عقب اللقاء إن الوزير شكري أكد دعم بلاده الكامل للبنان، داعياً إلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تُعلي من مصلحة لبنان العُليا، وتحظى بدعم المجتمع الدولي على نحو يتسق مع الأسس الدستورية دون غيرها من المعايير التي أنتجت الأزمة الممتدة في لبنان.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: إن وزير الخارجية اللبناني عرض رؤيته لتطورات الوضع القائم في لبنان، معرباً عن تقدير بلاده البالغ للدور المصري الداعم سياسياً واقتصادياً للبنان من أجل الخروج من الوضع الحالي، مؤكداً تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع مصر.