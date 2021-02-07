إسرائيل تسجل 6271 إصابة و 38 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 6271 إصابة جديدة بفيروس كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى وفاة 38 حالة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5057 منذ تفشي الوباء.

وأضافت أن عدد المرضى النشطين وصل عددهم إلى 71635 شخصًا، منهم 1124 توصف حالاتهم بالخطيرة، منهم 332 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، مؤكدة أن نسبة النتائج الايجابية في عدد الفحوصات وصلت إلى 7.8 في المائة.

يذكر أنه استفاد من الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في إسرائيل 3416613 حالة وتلقى 2006963 الجرعة الثانية. وينتهي اليوم الأحد الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيليّة للحد من انتشار فيروس كورونا.