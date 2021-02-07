إصابات كورونا في بريطانيا تصل إلى 3.94 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 94ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 112 ألفاً و305 حالات وتعافى من المرض عشرة آلاف و182 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.