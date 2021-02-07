"التعاون الإسلامي" تندد باستمرار ميليشيات الحوثي في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه السعودية

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم بشدة، باستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة (المفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأشاد معاليه بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.