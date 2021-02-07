الهند تسجل 12 ألفاً و 59 إصابة و 78 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 12 ألفا و 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 10 ملايين و 826 ألفا و 363 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 78 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وتعد هذه أدنى حصيلة وفيات بالفيروس يتم تسجيلها منذ أشهر، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 154 ألفا و 996 حالة.