إصابات كورونا حول العالم تصل إلى نحو 105.6 مليون حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 105 ملايين و675 ألفاً و550 حالة، حتى الساعة 0916 مساء، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا 2مليون و 306 ألفا 107 حالات.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.