السيسي: نثق بقدرة الاتحاد الأفريقي على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

القاهرة (وكالات)

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن ثقته في قدرة الاتحاد الأفريقي على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وفق ما أوردته الرئاسة المصرية، أمس.

وأشار بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن تصريحات السيسي هذه جاءت في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر نظام «الفيديو كونفرانس» في أعمال الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.

وركز السيسي، في كلمته هذه، على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة التي تبذلها دول القارة لمكافحة تداعيات جائحة «كورونا» على اقتصادياتها، وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.

كما تطرق الرئيس المصري إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تأكيده على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشدداً في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية لعام 2063.