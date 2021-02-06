السودان: استنكار واسع لاعتقال مقرر لجنة تفكيك نظام «الإخوان»

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أثار اعتقال النيابة العامة السودانية، أمس، صلاح مناع، عضو اللجنة العليا في لجنة تفكيك تمكين نظام الإنقاذ الذي كان يعمل تحت مظلة «الإخوان» ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وتجمهراً أمام المحكمة أثناء التحقيق معه.

واستنكرت لجنة تفكيك تمكين نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير واسترداد أموال الدولة اعتقال مناع بموجب بلاغ من النائب العام، بتهمة إساءة السمعة وإثارة الكراهية، وذلك على خلفية تصريحات له استنكر فيها إطلاق سراح وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وآخرين من منسوبي النظام السابق دون وجه حق.

وتوالت ردود أفعال واسعة على اعتقال مناع، حيث أصدر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بياناً أكد فيه أن لجنة تفكيك التمكين التزام ثوري ودستوري، وباقية حتى تكمل مهمتها الدستورية.