آلاف المتظاهرين في ميانمار ضد الانقلاب

رانغون (وكالات)

تظاهر آلاف الأشخاص في ميانمار، أمس، في أكبر تجمع منذ الانقلاب على أونغ سان سو تشي بينما فرض الجنرالات الانقلابيون رقابة على شبكة الإنترنت وواصلوا الاعتقالات.

آخر المعتقلين هو المستشار الاقتصادي للحاكمة المدنية السابقة البالغة 75 عاماً، وهو شون تورنيل الذي احتجز في الفندق حيث يقيم.

وقال لتلفزيون «بي بي سي»: «يجري الآن توقيفي وقد يتم توجيه تهمة ما لي، لا أعرف ما ستكون». وأوضح «الجميع يتصرفون بتهذيب، لكن واضح أنني لست حراً في التنقل أو أي شيء كهذا».

في رانغون، تجمع نحو ثلاثة آلاف شخص كثير منهم شباب قرب جامعة في العاصمة الاقتصادية وهم يضعون كمامات وأوشحة وأساور حمراء شعار حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» حزب سو تشي المعتقلة منذ الاثنين. وهتف المتظاهرون: «تسقط الدكتاتورية العسكرية»، ولوّح بعضهم بأعلام «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية»، بينما رفع آخرون ثلاثة أصابع شعار المقاومة المستوحى من السينما الأميركية.

وصرحت متظاهرة «نحن هنا للكفاح من أجل الجيل المقبل لتحريرهم من الديكتاتورية العسكرية». وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وأغلقت العديد من الطرق القريبة. وأعلنت مجموعة «نيتبلوكس» المستقلة، أن شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد أمس، بعد أيام من انقلاب عسكري تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق. وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، إن «ميانمار تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية الثاني على مستوى البلاد».

من جهتها، قالت مجموعة «تينيلور» النروجية، وهي أحد أكبر مشغلي الاتصالات في ميانمار، إن السلطات أمرت بـ «الحظر المؤقت» للوصول إلى بيانات الجوال على خلفية تداول معلومات كاذبة والمخاطر على استقرار البلاد.

وصار الدخول إلى «فيسبوك»، وسيلة الاتصال الرئيسية للملايين إلى جانب «تويتر» و«إنستغرام»، مقيداً بشدة.

والهدف من ذلك إسكات الاحتجاج الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسوم بينها «نريد ديموقراطية» و«اسمعوا صوت ميانمار» تم استخدامها ملايين المرات.

وقال متحدث باسم «تويتر»: «نشعر بقلق عميق من هذا الأمر الذي يقوض حق الناس في إسماع صوتهم». وبررت وزارة النقل والاتصالات في وثيقة، الإجراءات بأن هذه الشبكات تستخدم «لإحداث حالات من سوء التفاهم بين الجمهور».

وأجرت كريستين شرانر بورغنر مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار اتصالا أول بالجيش.

وحُكم على نحو 20 شخصاً كانوا قد أعربوا عن استيائهم بالسجن 7 أيام، ووجهت إلى 4 طلاب تهمة التظاهر.