إيطاليا تسجل 385 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن البلاد سجلت 385 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ارتفاعاً من 377 حالة في اليوم السابق.

وأضافت، أن العدد اليومي للإصابات انخفض إلى 13442 حالة من 14218 أمس الجمعة.

وبذلك، سجلت إيطاليا 91003 حالات وفاة منذ ظهور الوباء بها في فبراير الماضي، وهو ثاني أكبر حصيلة في أوروبا، بعد بريطانيا، وسادس أكبر حصيلة في العالم.