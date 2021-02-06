بدء تسليم شحنات لقاح «أسترازينيكا» إلى الولايات الألمانية



تسلمت ولايات اتحادية ألمانية عدة، اليوم السبت، أولى شحنات لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا والذي تنتجه شركة بريطانية سويدية.

وتلقت ولاية هيسن بوسط ألمانيا 26400 جرعة لقاح، كما وصلت 9600 جرعة إلى ولاية تورينجن، بينما وصلت 14400 جرعة إلى ولاية برلين.

وحصلت ولاية شمال الراين ويستفاليا على 74400 عبوة من اللقاح المضاد لـ«كورونا».

ويبدأ التطعيم بهذا اللقاح اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ومن المفترض حسب بيانات وزارة الصحة الألمانية أن يتم تسليم عدد إجمالي قدره 345600 جرعة لقاح إلى الولايات اليوم السبت.

ومن المقرر أن يتم الأسبوع المقبل تسليم 391200 جرعة لقاح، وبعد أسبوع آخر تسلم مليون جرعة ثم مليون ونصف في الأسبوع الذي يليه.

وقالت شركة أسترازينيكا، إنها تريد تقديم حوالي 3.2 مليون جرعة لقاح بحلول بداية مارس المقبل.



