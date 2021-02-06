قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق

لقي أحد عناصر الشرطة الاتحادية العراقية مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجراح، بهجوم مسلح في منطقة داقوق جنوب مدينة كركوك مركز محافظة التأميم بشمال العراق.

وقال مصدر أمني عراقي، إن هجوماً مسلحاً استهدف نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في داقوق اندلعت بعدها اشتباكات ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين بجراح.

على صعيد متصل، نجا طبيب من محاولة اغتيال قرب قضاء خانقين في محافظة ديالى عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجراح.