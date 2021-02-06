السعودية تسجل 386 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت المملكة العربية السعودية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 369961 حالة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي، المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي، إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 283 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 361237 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6397.