زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى الروسي.

وذكرت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في بيان لها، أن زلزالاً بقوة 4.9 درجة وقع عند إحداثيات خط العرض 44.2 شمالاً وخط طول 147.9 شرقاً، على عمق 83 كيلومتراً وبعد 77 كيلومتراً شرق جزيرة ايتوروب بجنوب الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.