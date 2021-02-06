وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً مع نظيره الأميركي القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، هاتفياً، مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان - خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من بلينكن اليوم - نظيره الأميركي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معرباً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.