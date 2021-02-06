الهند تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 11 ألفا و713 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و814 ألفا و304 أشخاص.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 95 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و918 شخصا.