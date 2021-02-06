ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة يومية بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 10 آلاف و485 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم السبت الماضي 12 ألفا و321 حالة.

وسجل المعهد 689 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 794 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم السبت 3ر77 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و275 ألفا و394 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 61 ألفا و286 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليونين و20 ألفا و900 شخص.



