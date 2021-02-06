الصين تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 17 ديسمبر

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بكوفيد -19 في الخامس من فبراير نزولا من 20 إصابة في اليوم السابق فيما يمثل أدنى حصيلة يومية في الإصابات منذ 17 ديسمبر كانون الأول.

وأضافت اللجنة في بيان أن أربعا من الحالات الجديدة تم نقلها محليا وكان هذا أدنى عدد من الإصابات المنقولة محليا منذ 22 ديسمبر.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، عشر حالات انخفاضا من 28 في اليوم السابق.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89681 حالة بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.



