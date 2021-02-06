مصر تسجل 540 إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الجمعة تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، فضلا عن 48 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر إلى 168597 حالة كما يرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 9560 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة.