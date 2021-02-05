لبنان يخفف جزئياً قيود كورونا اعتباراً من الاثنين المقبل

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الجمعة، أنه سيتم فتح البلد جزئياً مع مواصلة تطبيق تدابير صارمة بعد إغلاق كامل للبلاد منذ 14 يناير الماضي.

وقال دياب "يوم الأحد، ينتهي الإقفال العام. ويوم الاثنين، سنفتح البلد جزئيًا ونواصل تطبيق تدابير صارمة. سنكمل إقفال بعض القطاعات. ونفتح بعض القطاعات جزئيًا. ونسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة".

وأضاف "اعتمدنا ثلاث خطط في مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة: خطة فتح البلد تدريجيًا. خطة ما بعد مرحلة الإغلاق والطوارئ الصحية، وخطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة".

من جهته، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، بعد اجتماع اللجنة الوزارية، أن "معايير تقييم الوضع الوبائي لا زالت مقلقة واليوم لدينا 98 حالة وفاة".