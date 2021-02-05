جوتيريش يجدد الالتزام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نيويورك (وام)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش استمرار التزام المنظمة الدولية بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء المعاناة، كما جدد دعوته لحكومة إسرائيل الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية التي أشار إلى أنها تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين، وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

جاء ذلك، خلال مداخلته أمام الجلسة الافتتاحية للجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لعام 2021، والتي عقدت أمس الأول، في مقر الجمعية العامة بالمنظمة الدولية بنيويورك، محذراً خلالها من النتائج السلبية التي قد تسببها أعمال العنف المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة، وكذلك من القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول، وغيرها من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي جميعها أشار بأنها تؤدي إلى تفاقم عدم الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتدفع بعيداً عن السلام.