"الصحة العالمية" تجدد الدعوة لتوفير لقاح كورونا للدول الفقيرة

جدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، المناشدة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للدول الفقيرة بمجرد تطعيم العاملين في مجال الصحة وكبار السن في الدول التي بدأت حملات تلقيح عامة.

وفي إفادة صحفية على الإنترنت من جنيف، قال تيدروس إن ما يقرب من 130 دولة، يبلغ عدد سكانها مجتمعة 2.5 مليار شخص، لم تمنح بعد جرعة واحدة من اللقاح.

ودعا الشركات إلى مشاركة منشآت التصنيع للمساعدة في تعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19، قائلاً "نحتاج أيضاً إلى زيادة هائلة في الإنتاج".

وأضاف "في الأسبوع الماضي، أعلنت سانوفي أنها ستوفر بنيتها التحتية التصنيعية لدعم إنتاج لقاح فايزر-بيونتك. ندعو الشركات الأخرى إلى السير على هذا النهج".

وقالت شركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية، الأسبوع الماضي، إنها ستملأ وتعبئ ملايين الجرعات من لقاح "فايزر-بيونتك" اعتباراً من يوليو المقبل، بهدف المساعدة في توفير أكثر من 100 مليون جرعة هذا العام من مصنعها في ألمانيا لتلبية الطلب الهائل على اللقاحات.