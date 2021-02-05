بايدن: سأتحرّك سريعاً لتمرير خطة تنقذ الأميركيين من تبعات كورونا

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بالتحرك "سريعاً" لتمرير حزمته الضخمة في الكونجرس لمساعدة الأميركيين على تجاوز تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الخطة ستتم المصادقة عليها وإن تم ذلك من دون الحصول على دعم الجمهوريين، مشيراً إلى أن الكثير من الأميركيين يقتربون من "نقطة الانهيار".

وأكد بايدن، في خطاب ألقاه من البيت الأبيض "أرى ألماً هائلاً في هذا البلد، العديد من الناس من دون عمل، والعديد من الناس جياع".

وأضاف "أعتقد أن الشعب الأميركي يتطلع الآن إلى حكومته من أجل المساعدة... لذا، سأتحرّك وسأتحرّك سريعاً".

وأشار بايدن إلى رغبته في الحصول على دعم الحزبين للحزمة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار والتي ستموّل عملية إطلاق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعثرة على الصعيد الوطني وستوفر الدعم الاقتصادي للأميركيين، بما يشمل شيكات بقيمة 1400 دولار أميركي.

لكن الرئيس الديمقراطي شدد على أن أولويته تتثمل في إنقاذ البلد حيث "يصل (كثيرون) إلى نقطة الانهيار".

وتابع "أرغب بالقيام بالأمر بدعم من الجمهوريين... لكنهم لا يرغبون بالذهاب بعيداً إلى الحد الذي أراه ضرورياً".

وقال "يمكننا تخفيف معاناة هذا البلد. أعتقد حقاً أن المساعدة الحقيقية على السكة".