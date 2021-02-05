باحثون: لقاح أسترازينيكا فعّال ضد السلالة البريطانية من كورونا

أعلن باحثون، اليوم الجمعة، أن اللقاح ضد مرض كوفيد-19 الذي طورته جامعة أكسفورد، ومجموعة أسترازينيكا يتمتع «بالفعالية نفسها» ضد النسخ المتحورة لكورونا التي ظهرت في بريطانيا. ورصدت أيضا في عشرات الدول، كما أعلن الجمعة الباحثون المكلفون المشروع.

وذكرت جامعة أكسفورد، في بيان، أن تحاليل التجارب السريرية، التي أجريت بين الأول من أكتوبر و14 يناير في بريطانيا، أظهرت «حماية مماثلة من الالتهابات المصحوبة بعوارض رغم وجود كمية أقل من الأجسام المضادة».

وقال الأستاذ أندرو بولارد المسؤول عن اختبارات لقاح أكسفورد، في بيان، إن «اللقاح لا يحمي من الفيروس الأصلي فحسب، بل أيضا من النسخة المتحورة التي تسببت في عودة انتشار الوباء، اعتباراً من نهاية 2020 في بريطانيا».

ولم تقدم أكسفورد أي بيانات عن النسخ المتحورة الأخرى كالجنوب أفريقية والبرازيلية. وفي الأيام الماضية، أعربت السلطات الصحية البريطانية عن القلق من تحور جديد للنسخة البريطانية التي لها قواسم مشتركة مع النسخة الجنوب أفريقية.

ولقاحا «أكسفورد-أسترازينيكا» و«فايزر-بيونتك» هما الأكثر استخداما حاليا في بريطانيا التي تخضع لتدابير عزل صارمة بعد زيادة كبيرة في عدد الحالات نسبت إلى النسخة الأشد عدوى التي ظهرت في جنوب بريطانيا.

وتلقى نحو 10,5 مليون شخص جرعة أولى من أحد اللقاحين.

ووافقت دول عديدة في الاتحاد الأوروبي على لقاح «أسترازينيكا». لكن بعض الدول فضلت أن توصي به فقط لمن هم دون الـ65 من العمر لعدم توافر بيانات كافية في حال استخدمه على المسنين.