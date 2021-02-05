لبنان يجيز استخدام لقاح «سبوتنيك» المضاد لكورونا

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وزارة الصحة وافقت، اليوم الجمعة، على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك في» الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تدرس وزارة الصحة إجازة لقاح «سينوفارم».

وقال لبنان إنه سيفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد لقاحات كوفيد-19. وأفادت التقارير بأن اتفاقيات ستوقع مع الشركات المستوردة للقاح لتتبع وتسجيل من حصلوا عليه.

ووقعت وزارة الصحة صفقة نهائية للحصول على 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر-بيونتك» في يناير الماضي. ومن المقرر وصول الجرعات الأولى بحلول منتصف فبراير الجاري.

وقالت الوزارة، آنذاك، إنها تتعاون أيضا مع القطاع الخاص لتأمين مليوني جرعة لقاح من شركات مختلفة.

وبالإضافة إلى هذه الصفقات، طلب لبنان كذلك 2.7 مليون جرعة يتم تسليمها من خلال تحالف «كوفاكس» العالمي المدعوم من منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.