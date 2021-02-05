بوريل يدعم استخدام لقاح «سبوتنيك» ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي

أعرب المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، عن دعمه لاستخدام لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك، بعد أن أظهرت دراسة مستقلة معترف بها دولياً أن معدل فعالية اللقاح بلغت 91,6%.

وخلال زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، هنأ بوريل روسيا على هذا الإنجاز.

وقال المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «كما تعلم، نحن نواجه نقصا في اللقاحات». وأعرب عن ترحيبه بمصدر آخر للقاحات.

لافروف (يمين) وبوريل خلال مؤتمر صحفي في موسكو

ووصف بوريل لقاح «سبوتنيك-في» بأنه «بشرى سارة للبشرية». وأعرب عن أمله في أن «تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص» اللقاح الذي تمّ تطويره في روسيا.

ونشرت نتائج التجارب السريرية، التي راجعها علماء، وأجراها مركز «جماليا» الوطني الروسي للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في موسكو، في مجلة «ذا لانسيت» الطبية المرموقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشار لافروف، من جهته، إلى أنه يجري «اتصالات» في هذا المجال مع أوروبا وكذلك الولايات المتحدة.

ووقعت المفوضية الأوروبية نيابة عن الدول الأعضاء ستة عقود مع منتجي لقاحات توفر ما يصل إلى 2,3 مليار جرعة، وليس من بينها «سبوتنيك في».

ووفقا لوكالة الأدوية الأوروبية، لم يطلب منتجو لقاح «سبوتنيك» منها حتى الآن منحه تصريحاً للتداول في الاتحاد الأوروبي.