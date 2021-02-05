ثلاثة قتلى في هجمات غامضة قرب مستشفى باسكتلندا

قتل ثلاثة أشخاص في هجمات متفرقة يعتقد أنها مرتبطة شهدتها بلدة «كيلمارنوك» في اسكتلندا.

وذكرت الشرطة الاسكتلندية، اليوم الجمعة، أن امرأتين لقيتا حتفهما متأثرتين بإصابتيهما، بعضها كانت نتيجة للطعن، وتوفي رجل في حادث مروري.

وطوقت الشرطة مستشفى كان في قلب هذه الحوادث، لساعات عدة. وقالت الشرطة إنها ليست حوادث إرهابية، وليس هناك خطر على الناس.

وذكرت وكالة «برس أسوسيشن» البريطانية، صباح اليوم الجمعة، أن شخصا، على الأقل، أصيب.

وبحسب الشرطة، توفيت امرأة (39 عاما) جراء الإصابات التي تعرضت لها في كراج المستشفى.

وبعد وقت قصير، استقبل المستشفى امرأة (24 عاما) كانت تعرضت للطعن في أحد شوارع المدينة، حيث فارقت الحياة بعد فترة قصيرة.

كان رجل (40 عاما) قتل في حادث سيارة مساء أمس أيضا. وتعتقد الشرطة أن هناك رابطا بين الحوادث الثلاث.

وقال مسؤول في الشرطة في بيان «سوف يُصدم الشعب جراء ما حدث. رغم أننا مازلنا في عملية تحديد الملابسات الكاملة، أود أن أطمئن الناس أنه لا يوجد تهديد أكبر على المجتمع».

وأعيد فتح المستشفى في البلدة (الواقعة على بعد نحو 35 كيلومترا من جلاسجو، كبرى مدن اسكتلندا).