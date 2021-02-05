إسرائيل تمدد الإغلاق العام بسبب «كورونا»

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على تمديد الإغلاق العام الذي كان من المقرر أن ينتهي صباح اليوم الجمعة حتى الساعة 7 صباحا بعد غد الأحد بعد ليلة عاصفة شهدت قراراً أولياً بمواصلة الإغلاق الذي ألغاه المدعي العام، ومشادات كلامية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس.

وتم اتخاذ القرار في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في إسرائيل جراء الإصابة بمرض «كوفيد-9» الذي يسببه فيروس كورونا، 5000،بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ووفقا لاتفاق الحل الوسط الذي تم الموافقة عليه بالإجماع في الساعات الأولى من صباح الجمعة، سيتم تمديد الإغلاق حتى صباح بعد غد الأحد، حيث سيتم رفع حدود السفر الفردية.

وحركة الأشخاص مقيدة حاليا إلى حد كبير بمسافة 1000 متر من منازلهم بموجب إجراءات الإغلاق.

ويمكن للشركات التي لا تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر إعادة فتح أبوابها يوم الأحد، وسيُسمح أيضًا باستئناف خدمات الوجبات الجاهزة للمطاعم وإعادة فتح محال مصففي الشعر ومراكز التجميل.

كما سيتم أيضا إعادة فتح المتنزهات الوطنية.

ولم يتم الاتفاق على إعادة فتح رياض الأطفال. وقال بيان حكومي إن القرار في هذا الشأن سيتم اتخاذه بعد مناقشات منفصلة بين وزارتي الصحة والتعليم.



