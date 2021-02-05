«الصحة العالمية» تدعو إلى تسريع عمليات التلقيح ضد «كورونا» في أوروبا

شدد مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن على أوروبا ومجموعات تصنيع الأدوية العمل سويا لتسريع عمليات التلقيح ضد كوفيد-19، معبراً عن القلق إزاء فعالية لقاحات على نسخ متحورة للفيروس.

وقال مدير المنظمة في أوروبا هانس كلوغ «علينا أن نكون مستعدين» لمشكلات جديدة مع نسخ متحورة للفيروس «بتعزيز قدرة الدول فيما يتعلق بالتسلسل الجيني».

في الاتحاد الأوروبي تم تلقيح ما نسبته 2,5 بالمائة من المواطنين بجرعة لقاح أولى، وسط الأمل بتسريع العملية مع إعلان العديد من المختبرات عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات.

وقال «علينا أن نتكاتف لتسريع عمليات التطعيم... مع شركات أدوية منافسة لضم الجهود من أجل زيادة الطاقة الانتاجية بشكل كبير... هذا ما نحتاجه».

وقال «أعتقد أن النفق أطول مما كانت أظن في نهاية ديسمبر، لكن سيكون من الممكن التحكم فيه والحد منه بدرجة أكبر هذا العام».

وكرر دعوة المنظمة للدول الغنية بأن تظهر تكاتفا نحو الدول الفقيرة غير القادرة على شراء لقاحات، وحض الدول الغنية على تشارك جرعاتها بعدما تقوم بتلقيح شريحة من سكانها.



