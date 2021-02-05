اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن

اعتُقل زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي قبل أشهر عدّة، وفق ما أفاد تقرير للأمم المتحدة.

والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر" أدّت أيضا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.