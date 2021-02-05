الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لتمكينهم من حل الصراع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إستمرار إلتزام المنظمة الدولية بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء المعاناة"، كما جدد دعوته لحكومة إسرائيل للوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، "التي أشار إلى أنها تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

جاء ذلك خلال مداخلته أمام الجلسة الافتتاحية للجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لعام 2021، والتي عقدت "الخميس" في مقر الجمعية العامة بالمنظمة الدولية بنيويورك. محذرا خلالها من النتائج السلبية التي قد تسببها أعمال العنف المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة، وكذلك من القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول وغير ها من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي جميعها أشار بأنها "تؤدي إلى تفاقم عدم الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتدفع بعيدا عن السلام".