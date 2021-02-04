الجيش العراقي يعتقل 4 من عناصر تنظيم داعش

أعلن متحدث عسكري، الخميس، أن القوات العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بينهم قياديان في مناطق متفرقة.

وقال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان صحفي، إن قوات في "جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية جديدة بالتنسيق مع قوات أسايش السُليمانية (الأمن الكردي).

وأضاف رسول أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين المُلقبين أبو جراح وأبو شداد، حيث يعمل أحدهما كآمر مفرزة في عصابات داعـش الإرهابية والآخر ضمن المفارز المساندة لولاية الجنوب".

وأوضح المتحدث، كما نفذ "جهاز مُكافحة الإرهاب عملية استباقية في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي المُكنى أبو أدهم واعتقال آخر ينتمي لعصابات داعـش في منطقة العظيم بمُحافظة ديالى".