قرقاش يهنئ المبعوث الأميركي ويؤكد دعم الإمارات للسلام في اليمن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات أنهت مشاركتها العسكرية في اليمن في أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف معاليه: «إن الإمارات متحمسة لرؤية نهاية الحرب، ومن ثم دعمت الجهود الأممية ومبادرات السلام المتعددة».

وقال معاليه في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «في غضون ذلك، تبقى الإمارات واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني».

وهنأ معاليه، تيموثي ليندركينج على تعيينه مبعوثاً خاصاً للرئيس الأميركي جو بايدن إلى اليمن.

وكتب معاليه في تغريدة: «إن خبرة ليندركينج وتفاعل الولايات المتحدة من شأنهما بث طاقة وتركيز جديدين وضروريين، للمساعدة على حل الصراع وتعزيز الاستقرار في أنحاء المنطقة».

وكان مصدر مطلع أكد اختيار الرئيس بايدن، ليندركينج، وهو دبلوماسي مخضرم، مبعوثاً خاصاً له إلى اليمن.

ويشير تعيين ليندركينج إلى تصميم بايدن على تعزيز مشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وكان ليندركينج، الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أكد في تصريحات سابقة أن استهداف «الحوثيين» للمدنيين وتعميقهم للعلاقات مع الحرس الثوري الإيراني، واستخدام عمليات الخطف أداة من أدوات الحرب، جميعها عوامل قادت إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصنيف الحركة منظمة إرهابية أجنبية.

وقال بايدن، أمس، في أول خطاب له عن السياسة الخارجية بمقر وزارة الخارجية في واشنطن: «إن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية، ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها»، داعياً إلى إنهاء الحرب في اليمن.