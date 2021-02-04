بريطانيا: العالم يواجه 4000 سلالة من «كورونا»

لندن (رويترز)

أعلنت بريطانيا، أمس، أن العالم يواجه نحو 4000 سلالة من فيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض «كوفيد-19»، وهو ما أدى إلى سباق على تحسين اللقاحات، إذ بدأ باحثون اختبار الجمع بين جرعتين إحداهما من لقاح «فايزر»، والأخرى من لقاح «أسترا زينيكا».

وجرى توثيق آلاف السلالات مع تحور الفيروس، ومنها السلالات التي يطلق عليها البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية، والتي يبدو أنها تنتشر أسرع من غيرها. وقال ناظم الزهاوي، وهو الوزير البريطاني المسؤول عن تطوير اللقاحات لمحطة سكاي الإخبارية: «من المستبعد بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالاً مع السلالات المتحورة، سواء في مقاطعة كنت، أو مع سلالات أخرى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات».

وأضاف: «تبحث جميع الشركات المصنعة، فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا وغيرها، كيفية تحسين لقاحاتها للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة، وهناك حوالي 4000 نوع مختلف من كوفيد حول العالم حالياً».

ومع ظهور آلاف السلالات الناجمة عن تحور الفيروس مع استنساخه، يرجح أن تكون لأقلية صغيرة جداً منها فقط أهمية، وأن تغير الفيروس بطريقة ملحوظة، وذلك وفقاً للدورية الطبية البريطانية.

وقال الزهاوي: «لدينا أكبر صناعة لتسلسل الجينوم، ولدينا نحو 50 في المئة من صناعة تسلسل الجينوم في العالم، ونحتفظ بمكتبة تضم جميع السلالات لنكون مستعدين للتعامل مع أي تحد قد يمثله الفيروس».

وأودى «كورونا» بحياة 2.268 مليون شخص عالمياً، منذ ظهوره في الصين أواخر 2019، فيما أصاب أكثر من 104 ملايين إنسان.

وأطلقت بريطانيا، أمس، تجربة لتقييم الاستجابات المناعية عند التطعيم بجرعتين إحداهما من لقاح «فايزر» والأخرى من «أسترا زينيكا».

وستختبر التجربة الاستجابات المناعية للتطعيم أولاً بجرعة من لقاح «فايزر» تليها جرعة معززة من لقاح «أسترا زينيكا»، والعكس أيضاً، بفترات فاصلة بين الجرعتين تمتد أربعة أسابيع و12 أسبوعاً.