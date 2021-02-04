الولايات المتحدة تجمد سحب جنودها من ألمانيا

واشنطن (وكالات)

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، أمس، أنّ الرئيس جو بايدن سيعلن «تجميد» الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من ألمانيا، الذي تعهد به سلفه دونالد ترامب.

وكان ترامب أعلن في يونيو أنه يريد خفض عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في ألمانيا، من 52 ألفاً إلى 25 ألفاً كحد أقصى.

وفي هذه الأثناء، قالت وزارة الخارجية الأميركية: «إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن حجم القوات الأميركية في أفغانستان»، بعد تقرير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للكونجرس، دعا واشنطن إلى إرجاء خطة إدارة ترامب بسحب كافة القوات الأميركية من هناك بحلول الأول من مايو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين: «حتى الآن، لم تُتخذ أي قرارات بشأن قواتنا»، مضيفاً: إن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، الذي تفاوضت بشأنه إدارة ترامب.