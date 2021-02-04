بايدن يعلن "عودة الدبلوماسية" الأميركية إلى الساحة الدولية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، "عودة" الدبلوماسية الأميركية إلى الساحة الدولية.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها أمام موظفي وزارة الخارجية في واشنطن، إن "أميركا عادت. الدبلوماسية عادت".

وتعهد الرئيس الديمقراطي مرة جديدة بـ"إعادة بناء تحالفات" الولايات المتحدة.

تأتي هذه التصريحات بعد أربع سنوات يرى الكثيرون أن الولايات المتحدة تراجعت خلالها عن التزاماتها الدولية في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وطالب الرئيس الأميركي الجيش في ميانمار بـ"التخلي عن السلطة" والإفراج عن المسؤولين والناشطين الذين احتجزهم هذا الأسبوع بعد الاستيلاء على الحكم من المدنيين برئاسة أونغ سان سو تشي.

وقال بايدن، في أول خطاب بارز له عن السياسة الخارجية "ينبغي على الجيش في ميانمار التخلي عن السلطة التي استولى عليها، والإفراج عن الناشطين والمسؤولين الذين احتجزهم، ورفع القيود عن الاتصالات، والامتناع عن استخدام العنف".

كما أعلن الرئيس الأميركي نيته مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنوياً بثماني مرات، مقارنةً بالقيود التي فرضها ترامب.

وتماشياً مع وعود حملته الانتخابية، حدد الرئيس الجديد بـ125 ألفاً عدد المهاجرين الذين يمكن قبولهم في إطار برنامج إعادة التوطين، مقابل 15 ألفاً في السنة المالية الحالية.