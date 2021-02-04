بريطانيا تسجل أقل وفيات يومية بكورونا منذ شهر

سجلت المملكة المتحدة 915 وفاة جديدة، اليوم الخميس، بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وهذا أقل عدد من الوفيات اليومية يبلغ عنه في يوم من أيام العمل في الأسبوع منذ الخامس من يناير الماضي، حسب بيانات صادرة عن الحكومة البريطانية.

وعادة ما تسجل الدول الأوروبية عدداً أقل من الوفيات يومي الأحد والاثنين، بسبب التأخير في تسجيل البيانات في عطلات نهاية الأسبوع.

وتعتبر المملكة المتحدة أن الوفاة ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد- 19 إذا توفي شخص في غضون 28 يوماً من ظهور نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا.

وأحصت المملكة المتحدة أيضاً، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 20634 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بالمتوسط خلال 7 أيام والبالغ 22396.

وذكرت السلطات الصحية أن 10.5 مليون شخص حصلوا حتى الآن على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وتم نقل 31670 شخصاً إلى المستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا في الثاني من فبراير، مقارنة بـ32890 في اليوم الذي سبقه.