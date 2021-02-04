تركيا تقمع مزيداً من المظاهرات المناهضة لتعيين عميد جامعة

قمعت تركيا، اليوم الخميس، مزيداً من المظاهرات الرافضة لتعيين مقرب من السلطة عميداً لجامعة مرموقة في البلاد.

وأوقفت السلطات التركية من جديد عشرات الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون دعماً للطلاب الرافضين لتعيين.

صدّ عناصر الشرطة عشرات الأشخاص المحتجين، بينهم نواب من المعارضة في البرلمان التركي، فيما كانوا يحاولون التجمع في «كاديكوي»، أحد أحياء اسطنبول الآسيوية، بدعوة من مجموعات عدة.

واعتقلت الشرطة أكثر من 20 شخصاً من المتظاهرين.

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وهدف التجمع إلى دعم طلاب جامعة البوسفور المرموقة في اسطنبول، الذين يتظاهرون منذ شهر ضدّ تعيين الرئيس رجب طيب اردوغان شخصاً مقرباً من حزبه عميداً للجامعة في 1 يناير الماضي.

كذلك، أوقف 36 شخصاً على الأقل في بورصة (شمال غرب) وجناق قلعة (غرب) وسمسون (شمال) خلال تظاهرات داعمة لطلاب جامعة البوسفور، وفق مجموعة لدعم المحتجين ووسائل إعلام محلية.

وازدادت هذا الأسبوع حدة قمع هذه التظاهرات، حيث فرقت الشرطة عدة تجمعات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط وأوقفت المئات.

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وأعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، أن 528 شخصاً أوقفوا على صلة بالمظاهرات منذ الشهر الماضي.

وفي هذا السياق المتوتر، دعا العديد من قياديي المعارضة العميد الجديد مليح بولو إلى الاستقالة، لكن الأخير أكّد عزمه على البقاء في منصبه.

يترافق القمع المتزايد للطلاب ومؤيديهم مع خطاب أكثر تشدداً من جانب الحكومة.

وشبه اردوغان، أمس الأربعاء، المتظاهرين الطلاب ب «الإرهابيين».

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وسارعت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، للإعراب عن «قلقها» حيال الاعتقالات الجديدة في الأيام الأخيرة في تركيا.

كما حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، من أن «الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات السلبية (...) في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والنظام القضائي».