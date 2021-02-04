نتنياهو: التطعيم خفض إصابات كورونا بين كبار السن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أدت إلى خفض الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بين الأكبر سناً.

وبدأت إسرائيل برنامجها للتطعيمات في 19 ديسمبر. وقالت الحكومة إنها قامت حتى الآن بتطعيم 35 في المئة من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة. وحددت الحكومة شهر مارس كموعد مستهدف لتطعيم 50 في المئة من سكانها.

وأشاد نتنياهو بنجاح البرنامج في تصريحات تلفزيونية أدلى بها في مجلس الوزراء، الذي اجتمع لمناقشة اقتراح بتمديد فترة قيود الإغلاق في البلاد المستمرة منذ خمسة أسابيع.

وقال "خلال الستة عشر يوما الماضية، كان هناك انخفاض بنسبة 26 في المئة في أعداد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات بين من تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وانخفاض بنحو 45 في المئة في الحالات المؤكدة، وهذه نتيجة مباشرة للقاحات".

وبدأت حملة التطعيم في إسرائيل، التي انطلقت في أواخر شهر ديسمبر الماضي، بهذه الفئة العمرية، وحصل أكثر من 80 في المائة على جرعة واحدة على الأقل من لقاح "فايزر-بيونتك".

ومن المقرر أن تنتهي فترة قيود الإغلاق صباح غد الجمعة.

ويرغب نتنياهو ومسؤولو الصحة في تمديد الإغلاق حتى عطلة نهاية الأسبوع، حيث لا يزال معدل الإصابة وعدد الحالات الشديدة بين عامة الناس مرتفعاً.