مجلس الأمن يطالب الجيش بالإفراج عن زعيمة ميانمار

طالب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي وسياسيين آخرين احتجزوا بعد استيلاء الجيش على الحكم.

وعبر المجلس في بيان، "عن القلق البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ".

وقالت الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس، في بيان وافقت عليه بالإجماع "أكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة مواصلة دعم التحول الديمقراطي في ميانمار".

مين أونج هلاينج، قائد جيش ميانمار

وسيطر الجيش على مقاليد السلطة، يوم الاثنين، واحتجز رئيس ميانمار وين مينت وسو تشي التي حقق حزبها فوزا ساحقا في انتخابات نوفمبر الماضي.

واتهم الجيش، حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي تتزعمه سو تشي، بتزوير الانتخابات.

ووجهت إلى سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تهمة استيراد معدات اتصال بالمخالفة للقانون.

كما وجهت التهمة إلى الرئيس وين مينت بموجب قانون إدارة الكوارث.

واستولى قائد الجيش مين أونج هلاينج على السلطة بدعوى تزوير انتخابات الثامن من نوفمبر.