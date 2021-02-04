فريق التحقيق في منشأ كورونا يشيد بحوار صريح مع علماء صينيين

أشاد كبير خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان، اليوم الخميس، بمناقشات «صريحة جدًا» أجراها مع العلماء الصينيين حول منشأ الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال بيتر بن امبارك إن المحادثات تناولت مزاعم تناقلتها وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع، بعد يوم من زيارته وفريقه مختبر ووهان للفيروسات.

ومن دون أن يتطرق إلى فرضيات محددة، وصف بن امبارك بعضها بأنه بعيد عن كل تصور عقلاني، مؤكدًا أن المحققين لن يضيعوا الوقت في مطاردة أكثر المزاعم غرابة.

وقال اختصاصي سلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عبر الهاتف من ووهان، المدينة الواقعة في وسط الصين، حيث سُجلت أولى الإصابات بفيروس كورونا في ديسمبر 2019، «كانت المناقشات صريحة للغاية».

وأضاف بن امبارك، الذي عمل في مكتب منظمة الصحة العالمية في بكين لمدة عامين، ابتداء من العام 2009، «ناقشنا... الكثير من النظريات الشهيرة وما إلى ذلك وما جرى لشرحها».

بعد انتهاء الحجر الصحي الذي التزموا به مدة 14 يوما الأسبوع الماضي، زار خبراء منظمة الصحة العالمية عددا من المواقع البارزة التي لها صلة بمنشأ الفيروس، بما في ذلك سوق للمأكولات البحرية، حيث سُجلت أولى الإصابات.

كانت زيارة معهد ووهان للفيروسات، أمس الأربعاء، من أبرز المهام على جدول أعمال الخبراء. ويضم المعهد مختبرا من فئه «بي4» يخضع لأقصى متطلبات السلامة البيولوجية في آسيا كونه مجهزًا للتعامل مع مسببات الأمراض الأخطر من الفئة 4 مثل إيبولا.

يجري علماء هذا المختبر أبحاثا عن بعض أكثر الأمراض خطورة في العالم، بما في ذلك سلالات فيروسات تاجية تصيب الخفافيش مشابهة للفيروس المسبب لكوفيد-19.

وقال بن امبارك إن المناقشات مع علماء المختبر كانت مفيدة لفهم موقف العاملين فيه «بالنسبة للعديد من هذه التصريحات والادعاءات التي شاهدها الجميع وقرأ عنها في الأخبار».

وبدا أنه يرفض بعض هذه الفرضيات بوصفه الكثير من التكهنات بأنها تنفع أن تكون «سيناريوهات ممتازة لأفلام ومسلسلات جيدة للسنوات المقبلة».

كما أشار إلى أن محققي منظمة الصحة العالمية «يتبعون العلم والحقائق» للوصول إلى استنتاجاتهم.

وأضاف «إذا بدأنا في ملاحقة سراب والجري خلفه هنا وهناك، فلن نحقق أي تقدم على الإطلاق».

وقال «لذا، فهذه أيضًا خطوة مهمة أننا تمكنا من فهم مصدر هذه القصص... ونحن قادرون، بطريقة عقلانية... على شرح لماذا يجانب بعضها المنطق تمامًا، ولماذا يمكن أن يكون لبعضها معنى، ولماذا يمكن تفسير بعضها أو لا يمكن تفسيره».

وأوضح بن امبارك أن الرحلة إلى ووهان، التي من المقرر أن تنتهي الأسبوع المقبل، لن تؤدي إلى استنتاج نهائي بشأن كيفية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

وأكد «لن نتوصل إلى فهم كامل نهائي لمنشأ هذا الفيروس، لكنها ستكون خطوة أولى جيدة.... ستكون أفضل طريقة قوية وواضحة جدًا لشرح كيف يمكن المضي قدمًا».