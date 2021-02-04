الفلسطينيون يتسلمون أول شحنة من لقاح «سبوتنيك» ضد كورونا

قال مسؤولون إن الفلسطينيين تسلموا عشرة آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.

من شأن ذلك أن يسهم في تعزيز حملة التطعيم الشاملة التي أطلقتها السلطة الفلسطينية للوقاية من مرض كوفيد-19.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في تصريح صحفي، أن الكمية تكفي لتطعيم خمسة آلاف شخص سيتلقى كل منهم جرعتين.

ووصلت الشحنة جوا إلى إسرائيل، ثم نُقلت إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأضافت الكيلة أن شحنة لقاحات أخرى ستصل أيضا من الصين، لكنها لم تحدد موعد وصولها. ويُتوقع وصول دفعة من حوالي 37 ألف جرعة من برنامج «كوفاكس» العالمي لتوزيع اللقاحات هذا الشهر.

وأعلنت السلطة الفلسطينية تسجيل 101508 إصابة بكورونا في الضفة الغربية، حيث يقيم 3.1 مليون فلسطيني، إضافة إلى 1276 وفاة. أما قطاع غزة، الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، فقد سجل أكثر من 52 ألف إصابة بالفيروس و527 وفاة.

كانت السلطة الفلسطينية قد بدأت قبل أيام حملة تطعيم ضد كوفيد-19.