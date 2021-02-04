«الجنائية الدولية» تدين متمرداً أوغندياً سابقاً بارتكاب جرائم حرب

دانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، متمرداً أوغندياً سابقاً بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كان دومينيك أونجوين قائداً سابقاً لحركة «جيش الرب للمقاومة» الأوغندية. وقد جُند عندما كان طفلاً وأصبح، لاحقاً، من قادة الحركة.

وقال القاضي بيرترام شميت، عند تلاوة الحكم الصادر على أونجوين (45 عاماً): «ثبتت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك».

وكانت وجهت إلى أونجوين سبعين تهمة، بينها القتل والاغتصاب والاستعباد وتجنيد أطفال خلال الحرب التي جرت مطلع الألفية وشنها «جيش الرب للمقاومة» في أوغندا وثلاث دول أخرى.

وقضت المحكمة الجنائية الدولية بثبوت إدانة أونجوين بالكامل بـ61 جريمة.

يشار إلى أن هذا هو أول حكم يصدر ضد زعيم ميليشيات «جيش الرب للمقاومة» بعد أكثر من 30 عاماً من الإرهاب في أوغندا والدول المجاورة. كان أونجوين أحد نواب زعيم «جيش الرب للمقاومة» جوزيف كوني.

ويواجه أونجوين عقوبة السجن مدى الحياة. وسوف يتم تحديد الحكم في تاريخ لاحق. ويمكن تخفيف الحكم بحقه؛ نظراً لأنه هو نفسه لم يكن مجرد جانٍ، بل ضحية لجيش الرب للمقاومة لأنه اختُطف عندما كان عمره 9 سنوات تقريباً وتدرب كمقاتل في الميليشيات.