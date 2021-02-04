بريطانيا.. 4000 سلالة متحورة من كورونا حول العالم

كشف وزير بريطاني أن هناك نحو أربعة آلاف سلالة من فيروس كورونا حول العالم.

وقال الوزير ناظم الزهاوي، المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، إن شركات تصنيع اللقاحات تخطط لتعديلها لتصبح أكثر فعالية في التعامل مع هذا العدد الكبير من السلالات.

حصل أكثر من عشرة ملايين شخص على جرعتهم الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا في بريطانيا.

وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم بدء إعادة فتح المدارس في إنجلترا في الثامن من مارس.

وأضاف أنه يمكن بعد ذلك رفع المزيد من القيود.