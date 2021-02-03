جوتيريش يأمل اجتماع اللجنة الرباعية للشرق الأوسط قريباً

أعرب انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن اعتقاده بوجود فرصة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة صحفية نشرت الأربعاء، قال جوتيريش إنه يرغب في عقد لقاء للجنة الرباعية للشرق الأوسط "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وتضم اللجنة الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأكد جوتيريش أن "ثمة سلسلة من الظروف" التي يمكن أن تخلق بيئة أكثر ملاءمة لموقف إيجابي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كانت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الجديد جو بايدن أعلنت عن التزامها بحل الدولتين واعتزامها لعب دور محوري في محاولة جديدة لإحلال السلام في المنطقة.