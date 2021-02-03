تأجيل إعلان الحكومة يثير قلق الشارع السوداني

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

وسط قلق وترقب الشارع السوداني، أعلن فيصل محمد صالح وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة، التي كان محدداً إعلانها اليوم، إلى وقت لاحق، لعدم اكتمال قائمة الترشيحات للمناصب الوزارية من قبل أطراف الحكم في السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات بالخرطوم، أمس، إن إعلان الحكومة الجديدة سيتم تأجيله إلى موعد آخر، مشيراً إلى أن الجبهة الثورية حتى الآن لم تسلم أسماء مرشحيها، وكذلك المكون العسكري.

وأضاف الوزير، أن قوى الحرية والتغيير لم تكمل ترشيحاتها، حيث قدمت الترشيحات من قبل مكونات، وأخرى لم تسلم ترشيحاتها بعد.

وكان إبراهيم الشيخ عضو لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير قد أعلن أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد تسلم قائمة الترشيحات الخاصة بقوى الحرية والتغيير لـ17 مقعداً وزارياً، لكن حزب الأمة قال إنه سيقدم مرشحيه بمفرده.

ورجح المحلل السياسي ضياء الدين بلال في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن يتم تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة بسبب ما وصفه بالتعقيدات المتعددة، رغم اتفاق مجلس شركاء المرحلة الانتقالية على الالتزام بجدول زمني صارم لإعلان الحكومة، حتى لا تظل البلد في حالة ارتباك.

فيما رأى المحلل السياسي عمار عوض في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن التأجيل غالباً سيكون ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، لإعطاء رئيس الوزراء فرصة للمفاضلة بين 72 سيرة ذاتية، لاختيار 24 وزيراً، وهي عملية شاقة.

وقالت مصادر أخرى لـ«الاتحاد»، إن رئيس الوزراء السوداني لديه رغبة في توسيع التشاور مع القوى التي ابتعدت عن تحالف قوى الحرية والتغيير، لضمان تمثيل أوسع في حكومته الجديدة، وأيضاً لتشكيل الحكومة وفق معايير متفق عليها، وتمثيل النساء والكفاءات؛ لأنه يؤمن بأنه لن يستفيد من التشظي سوى أعداء الثورة.