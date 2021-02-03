الأمم المتحدة تعلق إرسال فريق لمعاينة خزان «صافر»

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

علقت الأمم المتحدة إرسال فريق فني لمعاينة «خزان صافر النفطي» قبالة الحديدة غربي اليمن، بعد أن تنصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية مجدداً من التزاماتها رافضة إعطاء تصاريح وضمانات.

وقالت الأمم المتحدة إن الحوثيين أبلغوها بإلغاء موافقتهم على وصول فريق صيانة الناقلة «صافر» الذي كان مقرراً في شهر مارس القادم. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان رفض الحوثيين تقديم خطاب بضمانات أمنية، مضيفاً «نأسف لأنه حتى الآن لم نتلق رداً على طلباتنا المتعددة».

وأعرب المتحدث الأممي عن الأمل في الحصول على التزام متجدد من الحوثيين لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن لأن أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية.

وشدد دوجاريك على أن «الأمم المتحدة مازالت ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لمواجهة التهديد الإنساني والبيئي الخطير الذي تشكله ناقلة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أسبوع تأجيل وصول فريق من خبرائها إلى اليمن لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية «صافر»، إلى مطلع مارس المقبل نتيجة «مشاكل إجرائية». على إثر ذلك، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن «تراجع ميليشيات الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط ‎صافر ملفاً لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من مخاطر كارثية بيئية واقتصادية وإنسانية يمكن أن تنجم عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة».

وفي سياق آخر، أعلن عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن العميد صادق دويد عن عملية نوعية تكللت بإسقاط خلية إرهابية حوثية لزراعة وتفجير العبوات الناسفة. وأوضح العميد دويد أمس، أن الخلية اعترفت بتنفيذ 20 تفجيراً إرهابياً استهدف المدنيين والأعيان المدنية والقوات المشتركة في مديريتي المخا والخوخة.

وفي السياق، أعلنت السلطات الأمنية بمحافظة مأرب عن اعتقال عدد من العناصر المرتبطة بقيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء كانت تخطط لتنفيذ أعمال تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأوضح بيان أمني أن ضبط تلك العناصر تم بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة منذ وصول بعض عناصر الخلية من صنعاء وتتبّع تحركاتها التي شرعت فيها ومن ثمّ إلقاء القبض عليها، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وأضاف البيان أن ما تروجه الميليشيات وقياداتها الإرهابية حول مداهمات أو ترحيل نساء يمنيات خارج البلد هو أمر عار عن الصحة وكذب تهدف الميليشيات من خلاله لتحقيق أهداف سياسية.

وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي دأبت خلال السنوات الماضية على استغلال الأطفال والنساء في تنفيذ مخططات إجرامية، وقد تم الإعلان عن جزء منها بالصوت والصورة.