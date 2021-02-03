لبنان يرصد أكبر عدد من وفيات كورونا في يوم واحد

رصدت السلطات الصحية اللبنانية، الأربعاء، أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة قبل عام.

ارتفع عدد الوفيات إلى 3315 بعد تسجيل 89 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة في رقم قياسي جديد منذ فبراير الماضي.

كان لبنان أحصى الثلاثاء، 81 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة. وكان أيضا رقما قياسيا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أنها سجلت 3320 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وهو ما يرفع مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس رسميا من قبل السلطات إلى إلى 309162 حالة.

ويخضع لبنان لإغلاق شامل وحالة طوارئ تمنع الخروج إلى الشوارع حتى 8 فبراير الجاري. في محاولة لكبح الارتفاع الكبيرة في الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.