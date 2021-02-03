السيسي يدعو القادة اللبنانيين لإعلاء المصلحة الوطنية

القاهرة (الاتحاد)

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القادة اللبنانيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات من أجل انتشال لبنان من أزمته الحالية وتسريع جهود تشكيل الحكومة.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أمس، أن السيسي أكد في لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية في المقام الأول، وإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً إلى جانب صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. وجدد موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات للحريري في تشكيل الحكومة الجديدة على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد على استعداد مصر لتقديم جميع أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما الآثار التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة الفيروس.

وبحسب البيان أعرب الحريري عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة بخاصة عن طريق تقديم جميع أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب نتائج حادث مرفأ بيروت. وأشاد الحريري بالتجربة المصرية الحالية المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي معتبراً إياها نموذجاً يحتذى في دول المنطقة. كما أشاد بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الصعد، في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.

يذكر أنه كان تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في وقت سابق من ذلك الشهر.