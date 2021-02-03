19 قتيلاً من الجيش السوري بهجوم ل«داعش» في البادية

دمشق (وكالات)

قتل 19 عنصراً من الجيش السوري والميليشيات الموالية له أمس، في هجوم جديد شنّه تنظيم «داعش» في منطقة البادية بوسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويصعّد التنظيم الإرهابي في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماته على قوات الجيش، ما يعكس وفق محللين صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية الممتدة من شرق محافظي حماة وحمص، وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور. وأفاد المرصد عن هجوم مباغت جديد لتنظيم «داعش» ضد مواقع الجيش والميليشيات الموالية في شرق حماة، ما أسفر عن مقتل 19 عنصراً، بينهم 11 من مجموعة مسلحة محلية.

واندلعت إثر الهجوم اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف التنظيم المتطرف، وفق المرصد، لم يتمكن من توثيق عددهم.

ورغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها خصوصاً مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية في مارس 2019 القضاء عليه، يواصل التنظيم خوض حرب استنزاف ضد الجيش السوري والمقاتلين الموالين له من جهة والقوات الكردية من جهة ثانية.

ومع ازدياد وتيرة هجمات التنظيم، تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات، خصوصاً بين «داعش» وقوات الجيش المدعومة روسياً.

وينطلق التنظيم في هجماته من نقاط تحصّنه في منطقة البادية، رغم الغارات الروسية التي تستهدف مواقعه بين الحين والآخر دعماً للقوات الحكومية.